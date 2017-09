柏克萊加大保守派演講活動釀示威 9人被捕

By

【KTSF 吳宇斌報導】

柏克萊加大週四晚舉行的保守派評論員Ben Shapiro演講,在校園內外有大批示威者聚集,警方共拘捕9人。

根據柏克萊警方的消息,週四晚演講期間大批示威者聚集在場外,但大部分都比較和平。

有4人因為攜帶違禁武器被捕,另外5人因為擾亂治安或拒捕等被捕,有一名Ben Shapiro支持者被人襲擊受傷。

今次的演講被認為是本月底24日到27日,柏克萊加大自由演說週的熱身。

該演說週的發起人是右翼保守派人士Milo Yiannopoulos,他聲稱將會出席的演講人包括前白宮總策略師Steve Bannon、保守派評論員Ann Coulter,還有早前因為在內部發出被指帶有性別歧視的文章,而被Google辭退的James Damore。

不過校方強調,這項活動尚未落實,也未向警方知會。

