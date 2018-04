By

古巴國會選舉新領導層接替86歲的勞爾卡斯特羅,象徵逐步結束卡斯特羅兄弟逾半世紀的管治。

國務委員會主席勞爾與他的繼任人選,國務委員會第一副主席迪亞斯卡內爾一同進場。

全國人民政權代表大會,全場起立鼓掌,會上宣讀當選代表的名字。勞爾再次當選代表,605名代表宣誓就任後,隨即進行投票,選出勞爾的繼任人。

他早在兩年前表明,有意交棒予年輕一代出任主席,即憲法中的國家元首勞爾卸任主席後,仍是古巴共產黨第一書記及軍方統帥,預料他仍會過問國家重大決策。

