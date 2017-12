李孟賢猝逝 主流報章罕有地刊登其中文名字（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區主要報章週三頭版都大篇幅報導舊金山市長李孟賢逝世的消息,舊金山紀事報更罕有地在頭版刊登李孟賢的中文名字。

舊金山紀事報的頭版標題是“市長在變遷的時代帶領這城市”,以及刊登市長李孟賢的中英文名字。

紀事報的編輯表示,記憶所及,這份報紙以前從未試過在頭版刊登中文字,紀事報週三報導李孟賢的生平,以及擔任市長將近7年的成就,報導形容李孟賢是個謙虛的領袖,雖然作風低調,可是目標高遠。

紀事報指出,在李孟賢擔任市長期間,市內的高科技行業帶動樓市高速發展,市長用了很大力氣去平衡經濟發展,以及繁榮帶來的社會問題。

報導又指出,李孟賢務實溫和的作風,與舊金山市政府歷來鮮明的政治色彩有很大不同,而正是市長沉穩的表現,為市內政局帶來平靜。

曾經擔任舊金山市長的聯邦參議員范士丹,在李孟賢逝世後發表聲明,讚揚李孟賢是一位傑出的領袖,帶領這個偉大而充滿挑戰的城市,他處之泰然和安靜的管理方式很有效,容讓他在問題發生時可以解決問題。

世界日報週三頭版標題是“李孟賢猝逝 全美華社震驚”,星島日報的頭版標題是”李孟賢市長 我們以你為榮“。

