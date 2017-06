By

【KTSF 林佩樺報導】

哈佛大學剛剛收回了至少10封今年入學的新生的錄取通知信,原因是學校有關部門發現,有學生通過社交媒體散布明顯帶有歧視的圖文消息。

哈佛大學學生報揭露,Facebook一個聊天群組散播的圖文信息,涉及性騷擾、大屠殺、兒童死亡和針對部分族裔團體開玩笑,這個群組一度稱為”哈佛資產階級青少年”。

哈佛大學相關部門得知後,決定取消至少10封在4月中旬發出的相關學生的錄取通知信.

而一個名為哈佛2021屆臉書團體則發表聲明,他們不對任何非官方的組織或群聊內容負責,校方對此次事件表示十分失望。

