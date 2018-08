加州副州長紐森談施政理念 點名砲轟DMV（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區委員會(Bay Area Council)週二邀請正在競選加州州長的副州長紐森(Gavin Newsom),暢談他對加州施政的理念 ,他除了關注中國在人工智能方面的發展,可能對美國構成威脅,也談到加州汽車管理局(DMV)效率不彰的問題,痛批DMV不適任。

加州正面臨許多挑戰,不過對於民眾來說,日常生活最息息相關的,可能就是DMV近期天天大排長龍的景象,正在競選州長的副州長紐森,週二應灣區委員會之邀談他的競選政見,一向文質彬彬的他,也忍不住對DMV說出重話。

紐森說:”去怪別人根本是可悲的藉口,就像歸咎於真實身分證,這個問題好幾年前就該知道,別跟我來這套,這就是不適任,是整個機構不適任,並非某個個人不適任,因為從來都不用負責的,我認為一定要究責,要看生產力、管理層,以及政府的管理。”

紐森還痛批過去DMV曾經獲得數百萬元撥款升級電腦系統,但最終計畫沒有完成,卻從來沒有人被追究責任。

在對話現場,有人提問關於無人駕駛技術問題,紐森表示重視自駕技術的安全問題,但話鋒一轉,談到”中國製造2025″議題,表示擔憂中國在人工智能方面的發展,可能對美國構成威脅。

紐森說:”安全永遠是我考慮的最優先和最核心議題,但是我們不能輸掉競爭,我讀到一個很棒的文章說,中國在2025年之前,人工智慧技術與我們並駕其驅,2030年之前他們會打敗我們,還有區塊鏈的議題,也是我所擔憂的。”

談到經濟,紐森也坦言,加州正面臨住房危機,而住房問題正步步摧毀加州夢。

紐森說:”我不管身在何處,不只在灣區,相信我,這個問題在Stockton、Modesto、Bakersfield和Riverside等地跟舊金山一樣,加州的任何地方,’可負擔’這個字到處都在說,而我們也逐漸失去中產階層,加州夢正在洩氣中。”

紐森指出,當前加州並沒有具體針對住房危機定出目標,他提出要在2025年之前,興建350萬個住房單位 ,希望用有別於以往的方式解決住房可負擔問題,包括與地方政府協調合作,為住房需求負起責任,檢討土地使用效能,使用運輸相關預算來提高房屋的供應,甚至遊說更多撥款,來資助住屋重新發展計畫等。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。