加州副州長紐森談施政理念 點名砲轟DMV（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

灣區委員會（Bay Area Council）週二邀請正在競選加州州長的副州長紐森（Gavin Newsom），暢談他對加州施政的理念 ，他除了關注中國在人工智能方面的發展，可能對美國構成威脅，也談到加州汽車管理局（DMV）效率不彰的問題，痛批DMV不適任。

加州正面臨許多挑戰，不過對於民眾來說，日常生活最息息相關的，可能就是DMV近期天天大排長龍的景象，正在競選州長的副州長紐森，週二應灣區委員會之邀談他的競選政見，一向文質彬彬的他，也忍不住對DMV說出重話。

紐森說：”去怪別人根本是可悲的藉口，就像歸咎於真實身分證，這個問題好幾年前就該知道，別跟我來這套，這就是不適任，是整個機構不適任，並非某個個人不適任，因為從來都不用負責的，我認為一定要究責，要看生產力、管理層，以及政府的管理。”

紐森還痛批過去DMV曾經獲得數百萬元撥款升級電腦系統，但最終計畫沒有完成，卻從來沒有人被追究責任。

在對話現場，有人提問關於無人駕駛技術問題，紐森表示重視自駕技術的安全問題，但話鋒一轉，談到”中國製造2025″議題，表示擔憂中國在人工智能方面的發展，可能對美國構成威脅。

紐森說：”安全永遠是我考慮的最優先和最核心議題，但是我們不能輸掉競爭，我讀到一個很棒的文章說，中國在2025年之前，人工智慧技術與我們並駕其驅，2030年之前他們會打敗我們，還有區塊鏈的議題，也是我所擔憂的。”

談到經濟，紐森也坦言，加州正面臨住房危機，而住房問題正步步摧毀加州夢。

紐森說：”我不管身在何處，不只在灣區，相信我，這個問題在Stockton、Modesto、Bakersfield和Riverside等地跟舊金山一樣，加州的任何地方，’可負擔’這個字到處都在說，而我們也逐漸失去中產階層，加州夢正在洩氣中。”

紐森指出，當前加州並沒有具體針對住房危機定出目標，他提出要在2025年之前，興建350萬個住房單位 ，希望用有別於以往的方式解決住房可負擔問題，包括與地方政府協調合作，為住房需求負起責任，檢討土地使用效能，使用運輸相關預算來提高房屋的供應，甚至遊說更多撥款，來資助住屋重新發展計畫等。

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