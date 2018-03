副州長紐森正式入紙參選加州州長選舉（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

籌備競選工作近3年的加州副州長紐森(Gavin Newsom),週一正式在舊金山選務處遞表,參選加州州長。

週一中午時分,舊金山選務處門外可謂人頭湧湧,他們等的是副州長紐森,紐森在太太及兒子的陪同下正式遞表,參選今年舉行的州長選舉。

現年51歲的紐森,先後擔任舊金山第二區市參事及舊金山市長,並在2011年開始出任副州長至今,他一直推動同性婚姻及娛樂用大麻的合法化。

紐森表示,他的競選團隊關心社區的意見,會聆聽並研究如何改善加州居民的生活,但其他的候選人就花時間攻擊他。

紐森說:”我的競選進度很正面,集中研究9項我們提出的政策,實際上我們總共構思了19項,但其他候選人就集中精力攻擊我。”

州長的初選將於6月5日舉行,得票率最高的兩名候選人,將在11月的大選中一決勝負。

紐森在多項民調中領先,他表示,加州現在面對很多問題,例如是移民及醫保等,他鼓勵選民踴躍投票,告訴當權者他們理想中的未來。

紐森說:”我的競選團隊並不是想候選人成為反對派,這是一個機會去建構未來,不只是加州,而是整個國家。”

除了紐森外,加州財長江俊輝亦會參選,他是今次選舉中唯一一位華裔候選人。

其他主要的候選人還包括前洛杉磯市長Antonio Villaraigosa,及加州首位女教育局局長Delaine Eastin等。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。