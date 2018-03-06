副州長紐森正式入紙參選加州州長選舉（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

籌備競選工作近3年的加州副州長紐森（Gavin Newsom），週一正式在舊金山選務處遞表，參選加州州長。

週一中午時分，舊金山選務處門外可謂人頭湧湧，他們等的是副州長紐森，紐森在太太及兒子的陪同下正式遞表，參選今年舉行的州長選舉。

現年51歲的紐森，先後擔任舊金山第二區市參事及舊金山市長，並在2011年開始出任副州長至今，他一直推動同性婚姻及娛樂用大麻的合法化。

紐森表示，他的競選團隊關心社區的意見，會聆聽並研究如何改善加州居民的生活，但其他的候選人就花時間攻擊他。

紐森說：”我的競選進度很正面，集中研究9項我們提出的政策，實際上我們總共構思了19項，但其他候選人就集中精力攻擊我。”

州長的初選將於6月5日舉行，得票率最高的兩名候選人，將在11月的大選中一決勝負。

紐森在多項民調中領先，他表示，加州現在面對很多問題，例如是移民及醫保等，他鼓勵選民踴躍投票，告訴當權者他們理想中的未來。

紐森說：”我的競選團隊並不是想候選人成為反對派，這是一個機會去建構未來，不只是加州，而是整個國家。”

除了紐森外，加州財長江俊輝亦會參選，他是今次選舉中唯一一位華裔候選人。

其他主要的候選人還包括前洛杉磯市長Antonio Villaraigosa，及加州首位女教育局局長Delaine Eastin等。

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