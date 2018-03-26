特朗普通過新預算案 允許餐廳雇主重新分配服務員小費（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府通過新預算案，當中的新條例禁止餐廳雇主分享服務生賺取的小費，但一些以往收不到小費的員工，以後也可以分一杯羹，中餐館及顧客對此有何反應呢？

餐廳東主Cindy Zhu說：”我覺得現在這個通過了，是對我們餐飲業相對來講是好一些，因為這樣我們廚房請人就比較方便一點，那他們也可以在工資上幫補一些，不用像以前我們像洗碗等，各方面都比較難請人。”

在中半島擁有幾家餐廳的Cindy說，在廚房工作的低薪工人因為沒有小費收入，都沒有人願意做，而餐廳服務生也說，廚房員工工作辛苦，分給他們一些小費也是應該的。

餐廳服務生Jackie說：”我覺得挺好啊，大家都是為老闆出分力，我覺得多少都應該給一點，因為畢竟廚房可能比我們樓面辛苦很多，他們炒得這麽辛苦，鍋又這麽重，加上油煙又這麽大，我覺得都很應該的。”

新法律也明確規定，餐館的老闆和經理不能收取或扣起檯面僱員的小費收入。

小費只可由非管理層員工分配，如果僱主收取員工小費，這項條款容許員工可以控告僱主，取回被盜的小費。

Cindy說：”我們都是員工，大家相互監督去數這個小費的，如果把這個權利全部給了老闆，那就怕一些不良雇主可能會從中做一些隱瞞舞弊之類。”

有餐廳顧客認為，如果廚房員工也能拿到一些小費，會增加他們的積極性，對餐廳也有好處，鼓勵他們積極把飯店搞好。

顧客還說，服務生的基本工資也較低，因此小費收入對他們很重要，所以雇主在新規定下，分配給檯面及廚房員工的小費比例也不能失衡，否則也會影響檯面服務生的積極性。

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