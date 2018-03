特朗普通過新預算案 允許餐廳雇主重新分配服務員小費（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府通過新預算案,當中的新條例禁止餐廳雇主分享服務生賺取的小費,但一些以往收不到小費的員工,以後也可以分一杯羹,中餐館及顧客對此有何反應呢?

餐廳東主Cindy Zhu說:”我覺得現在這個通過了,是對我們餐飲業相對來講是好一些,因為這樣我們廚房請人就比較方便一點,那他們也可以在工資上幫補一些,不用像以前我們像洗碗等,各方面都比較難請人。”

在中半島擁有幾家餐廳的Cindy說,在廚房工作的低薪工人因為沒有小費收入,都沒有人願意做,而餐廳服務生也說,廚房員工工作辛苦,分給他們一些小費也是應該的。

餐廳服務生Jackie說:”我覺得挺好啊,大家都是為老闆出分力,我覺得多少都應該給一點,因為畢竟廚房可能比我們樓面辛苦很多,他們炒得這麽辛苦,鍋又這麽重,加上油煙又這麽大,我覺得都很應該的。”

新法律也明確規定,餐館的老闆和經理不能收取或扣起檯面僱員的小費收入。

小費只可由非管理層員工分配,如果僱主收取員工小費,這項條款容許員工可以控告僱主,取回被盜的小費。

Cindy說:”我們都是員工,大家相互監督去數這個小費的,如果把這個權利全部給了老闆,那就怕一些不良雇主可能會從中做一些隱瞞舞弊之類。”

有餐廳顧客認為,如果廚房員工也能拿到一些小費,會增加他們的積極性,對餐廳也有好處,鼓勵他們積極把飯店搞好。

顧客還說,服務生的基本工資也較低,因此小費收入對他們很重要,所以雇主在新規定下,分配給檯面及廚房員工的小費比例也不能失衡,否則也會影響檯面服務生的積極性。

