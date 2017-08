Newark市司機遇兩匪登車打劫 警發掃描緝匪

By

東灣Newark市週一下午光天化日下發生綁架劫案,受害人在車中被兩名匪徒脅持和打劫,匪徒得手後成功逃脫。

警方於下午1時半左右接獲舉報,受害人報稱他當時駕車,在Cedar大道夾Central大街的路口遇上紅燈停下。

兩名非洲裔男子走近,其中一人被指拿著手槍,用槍指向受害人的頭部,喝令他解開車鎖,兩名匪徒接著登上車後座,喝令受害人開車,並偷走受害人身上的現金。

受害人開車走了兩哩多,匪徒接著吩咐受害人停車,兩匪立即下車奔逃。

其中一名匪徒被指是非洲裔,年約25歲至30歲,身高約5呎7吋,身材瘦削,深膚色,短髮,厚唇,臉上有暗瘡,身穿藍色短袖上衣,黑色長褲。

第二名匪徒被指是非洲裔,年約20歲至25歲,身高約5呎5吋,身材瘦削,深膚色,厚曲髮,身穿白色短袖T恤,深藍色長褲。

警方已發放其中一名匪徒的掃描,任何人如能對案件提供消息,請聯絡Newark市警方,電話:(510) 578-4960,或電郵到:matt.warren@newark.org。

