Newark市司機遇兩匪登車打劫 警發掃描緝匪

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東灣Newark市週一下午光天化日下發生綁架劫案，受害人在車中被兩名匪徒脅持和打劫，匪徒得手後成功逃脫。

警方於下午1時半左右接獲舉報，受害人報稱他當時駕車，在Cedar大道夾Central大街的路口遇上紅燈停下。

兩名非洲裔男子走近，其中一人被指拿著手槍，用槍指向受害人的頭部，喝令他解開車鎖，兩名匪徒接著登上車後座，喝令受害人開車，並偷走受害人身上的現金。

受害人開車走了兩哩多，匪徒接著吩咐受害人停車，兩匪立即下車奔逃。

其中一名匪徒被指是非洲裔，年約25歲至30歲，身高約5呎7吋，身材瘦削，深膚色，短髮，厚唇，臉上有暗瘡，身穿藍色短袖上衣，黑色長褲。

第二名匪徒被指是非洲裔，年約20歲至25歲，身高約5呎5吋，身材瘦削，深膚色，厚曲髮，身穿白色短袖T恤，深藍色長褲。

警方已發放其中一名匪徒的掃描，任何人如能對案件提供消息，請聯絡Newark市警方，電話：(510) 578-4960，或電郵到：matt.warren@newark.org。

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