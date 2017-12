紐約市公寓大火12死 死者包括一歲嬰兒

By

紐約Bronx區一棟建築物週四晚發生4級大火,至少12人罹難,多人受傷,死者包括一名一歲兒童,當局指出,起火原因與一名3歲半幼童玩廚房爐灶引發。

火警發生在週四晚7點左右,現場位於Bronx一幢5層高住宅樓宇,火勢在一小時內升至4級。

起火位置位於一樓的廚房,女住戶立即帶同其3歲半兒子和另一名幼童逃離火場,火勢隨敞開的大門竄出,並隨樓梯迅速蔓延到上面其他樓層,數分鐘後整幢建築物著火,建築物內主要的求生路被烈焰阻擋。

雖然樓宇外部並無明顯破損,但目擊者指,住宅內濃煙密佈,多名住戶趕不及逃生,被困火場,造成12人死亡,部分傷者傷勢嚴重。

當局出動過百名消防員撲救,並將十幾名住戶救出,目前正調查起火原因。

這場大火是當地20多年來最嚴重的火災。

