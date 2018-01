中國新版歷史教科書有多處修改 引發爭議

By

【i-CABLE】

無論教或讀歷史都知道以史為鑑好重要,避免重蹈覆轍,但亦有人指歷史往往是勝利一方撰寫、有偏頗。真相是多面的,愈多「真實的記載」才會給到材料後人去研究真相是如何,但若果自小被灌輸的一套偏離事實,受影響的可能是世世代代。中國新版的初中歷史教科書對「文化大革命」和抗日戰爭都有多處修改,引起爭議。

由教育部會和中宣部編寫審訂的新版歷史教科書下月發售,並於3月開始供內地初二學生使用,網上流出部分內容,當中新版最令人關注的改動「文化大革命」一課將不再獨立成章,內容與原本第6課「建設社會主義的十年探索」合併,統稱為「艱辛探索與建設成就」,合併後頁數減少3頁。

新舊對比,舊版本以動亂和災難作標題去形容文革,指出「毛澤東錯誤地認為黨中央出了修正主義,黨和國家面臨著資本主義復辟的危險」而發動文革,但新的版本就刪去「錯誤地」和「黨中央出了修正主義」的字句。

新版教科書增加了一段內容,稱社會主義國家的歷史很短,黨對甚麼是社會主義、怎樣建設沒有完全弄清楚,因而在探索中走了彎路,又指「人世間沒有一帆風順的事業,世界歷史總是在跌宕起伏的曲折過程中前進的」。

新版的教科書另一改動較多的是抗日戰爭部分,首先將抗戰起點由1937年「七七事變」改為由1931年的「九一八事變」,以符合中央十四年抗戰的口徑,又加入中共在抗戰中,發揮中流砥柱作用的內容,亦都用了較多篇幅去描述由國民黨領導的幾場大型會戰。

新版教科書內容外傳之後,負責編纂人民教育出版社在官方網站回應,稱會將文革內容單獨作為專題重點講述,分6段全面系統講述文革發生的背景、過程和危害等。

但出版社所講的6段內容大綱都沒有提到文革是毛澤東錯誤發動,將主要責任歸咎於江青和林彪集團,指文革是中共建國以來最嚴重的挫折造成了巨大的損失,需要反思和總結。

