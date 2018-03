By

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區一間自動駕駛科技公司研發出新技術,讓乘客不會暈車。

從Google分離出來的自動駕駛科技公司Waymo表示,研發了一種使用在未來自動駕駛汽車上的技術,該技術會為容易暈車的乘客挑選不會停停走走的路線,同時會減少突然加速的情況,和減低汽車前後搖晃的幅度。

除此之外,自動駕駛汽車還會告訴容易暈車的乘客坐哪個位置,會減少暈車症狀。

該公司正在為該技術申請專利,並計劃在今年稍後時間在亞利桑那州開始公共自動駕駛汽車服務。

