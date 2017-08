By

【KTSF 黃恩光報導】

一項最新的全國調查報告顯示,全國的大學生,每10個人就有一人面對吃不飽的問題,而在物價高漲的灣區,大學生挨餓的問題越來越受到關注。

城市研究所(Urban Institute Study)本月初發表的全國報告指出,四年制大學的學生,每10人就有一個人吃不飽。

而就讀二年制社區大學的人士,挨餓的問題更嚴重,有13%的人表示吃不飽。

南灣San Jose Mercury News的報導指出,灣區物價高漲,大學生除了繳交越來越貴的學費,還要付房租、買課本和支付醫藥費,有一名柏克萊加大的學生表示,自己試過一天只吃一餐到兩餐。

在灣區,越來越多大學與食物庫合作,在校園派發食物,在大學校園發起對抗飢餓運動的人士表示,大學生吃不飽,目前不單在低收入階層出現,出身中等收入家庭的學生,也會面對不夠錢買食物的問題。

