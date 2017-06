By

灣區各地的最低工資近年不斷提升,有不少人擔心,工資升會否對商戶的經營造成影響,柏克萊加大一份最新的研究指出,提升最低工資,並不會令工作機會減少。

柏克萊加大一班經濟學家近日發表的研究顯示,西雅圖近日提升最低工資,法例實施後,並沒有減少市場上職位空缺。

這次的研究目的是看看當最低工資升至每小時13元後,對西雅圖一些餐飲業的大企業有沒有造成影響。

柏克萊加大對最低工資的上升會否改變市場上職位空缺的數字,將會進行一系列的研究,而西雅圖是第一個進行研究的城市。

團隊亦計劃在舊金山、東灣奧克蘭市(屋崙)、聖荷西及紐約等多個先後提升最低工資的城市進行同樣的研究。

而在舊金山,7月份起最低工資會由現時的每小時13元上升至14元。

