報告指西雅圖調高最低工資後工作減少 反駁柏克萊加大報告

By

【KTSF】

週一發表的一份報告指稱,西雅圖在2015年把最低工資上調至15元後,已導致市內的工作流失,報告結果駁斥了柏克萊加上上週發表的一份報告,當中指稱西雅圖上調最低工資後,並無導致工作職位削減。

據華盛頓大學發表的報告指出,西雅圖的最低工資自2015年上調後,雖然令從事低薪工作的員工獲得加薪,但卻導致工時削減9%,對西雅圖的低薪員工而言,意味每月損失125元薪酬。

報告撰寫人Mark Long說:”如果你是低技術勞工,每月損失125元是可觀的數字,這可能是能否交房租的關鍵。

報告估計,如果西雅圖沒有調高最低工資,市內將會增加5,000份低薪工作。

西雅圖是全美其中一個率先把最低工資調漲至每小時15元的城市,這項法案分階段實施,至2021年將會擴展到所有僱主。

上週,柏克萊加大的經濟師發表了一份報告,當中指稱西雅圖調高最低工資後,並無削減餐飲業的工作職位。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。