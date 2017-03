By

【KTSF 崔凱橋報導】

​持續5年的乾旱後,太浩湖(Lake Tahoe)今年的降雪及降雨量錄得10年來最高水平。

位於內華達州的Truckee Meadows,水務局發言人表示,Sierra Nevada山脈的Alpine Lake已經有足夠的儲水,可以供應當地居民兩年的用水需要,自2006年來首次到達最高儲水線。

上個月一號,雪地含水量探測的數據顯示,含水量已經高達平均水平的233%。

Sierra Nevada的儲水同時亦供應加州3分之1食水。

此外,不少滑雪場在過往的一星期再錄得6英呎的降雪,繼續打破冬季降雪紀錄至54英呎。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。