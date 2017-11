共和黨人Roy Moore面臨新指控 再有女性指未成年時被他非禮

By

【KTSF 吳倩妤報導】

再有多一名女性出來指控共和黨人Roy Moore,她說16歲時遭到Moore非禮。

Beverly Nelson週一在律師陪同下在紐約開記者會,講述1977年她在餐館做待應生,有一晚放工 ,Moore要送她回家,誰知將她載到餐館後面一個僻靜地點,開始撫摸她胸部,她想下車但被Moore 阻止,她猛烈掙扎。

Nelson說:”我嘗試推開他,尖叫要他停止 ,他反而按我頸項,強行將我的頭按向他襠部。”

她說成功逃脫但沒作聲,因為害怕。

Nelson說:”我以為他要強姦我,我掙扎著求他停止,我淚流滿面,突然他停手,看著我說:你只是個孩子,而我是Etowah縣地檢官,你就算告訴人,都沒人相信你。”

Nelson展示一本學校年鑑,上面有Moore在事發當日提字,讚她美麗到無法形容,並祝她聖誕快樂。

聯邦參議院共和黨領袖麥康尼要求他退出阿拉巴馬州聯邦參議員選戰,麥康尼表示相信那些女性所講,有更多共和黨與Moore 劃清界線。

Moore就發推文,指麥康尼是個失敗的保守派,應該被取代,Moore又強烈否認有對任何人做過不當行為 ,並揚言要控告華盛頓郵報導4名女士對他的指控。

對於今天的最新指控,他也斷然否認。

Moore說:”我可毫不猶疑告訴你,這完全是假的,我從未做過像她所說的,我甚至不認識那個女人。”

他強調自已領先11個百分點,而特別選舉不到一個月舉行,現時的事顯然是政治操作 ,Moore太太就指有人收了錢出來誣告。

