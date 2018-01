By

南舊金山有一間正在興建的可負擔長者公寓,預料在今年10月落成。

這幢正在興建當中的Rotary Miller Avenue長者公寓,地點在Miller Avenue 300號路段,將會提供81個一房單位給低收入長者,不過暫時未接受申請。

開發的機構亦都在市內正經營另一間有大約20年歷史的Rotary Plaza長者公寓,該公寓雖然都接受申請,不過輪候排期至少要等6年。

