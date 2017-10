乘國泰等多間航空公司客機赴美 旅客將要接受保安查問

By

5間國際航空公司,國泰航空、法國航空、埃及航空、阿聯猶航空和德國漢莎航空表示,收到美國官員的要求,由週四開始對飛往美國的航班實施新的安檢程序。

國泰航空在網站上表示,週四開始暫停對赴美旅客的市區預辦登機及自助行李托運服務,所有前往美國的乘客都需要接受一個簡短的保安查問,無行李托運的乘客將會在入閘前接受保安查問。

法航表示,從巴黎Orly機場出發往美國的航班,將於週四開始對赴美旅客實施新的保安查問,而戴高樂機場的赴美航班將於11月2日實施。

法航表示,查問將會以問卷形式進行,所有赴美旅客都要填寫。

阿聯猶航空則聲明中稱,從杜拜前往美國的旅客,將要在辦理登機手續的櫃台接受保安查問,而轉機的旅客需要在登機閘前接受查問,阿聯猶航空已呼籲在杜拜國際機場飛赴美國的旅客提早到機場。

埃及航空在聲明中稱,新的安檢措施包括對赴美旅客的行李進行更仔細的檢查,也會對他們進行保安查問。

漢莎航空表示,新的安檢條例是由美國交通安全管理局發出,該局是隸屬國土安全部,赴美旅客今後在登記櫃位或登機閘,或要接受簡短查問。

目前還不清楚有沒有其他國際航空公司受到影響,國土安全部暫時未對新的安保措施作出回應。

