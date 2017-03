Daly City醫院引入新技術 換膝手術化繁為簡（視頻）

By

年紀大,機器壞,關節磨損太甚令人痛苦不堪,而要做複雜的手術換膝蓋 ,在Daly City一間醫院,去年採用了最新尖端電腦科技,能夠更精密準確處理這類手術。

一般的膝蓋更換手術難度很高,除了因為每個病人的膝蓋位置有些微不同,手術醫師只能靠肉眼判斷填補位置。

骨科手術醫生John Velyvis說:”手術師只能靠肉眼和一些工具,不能如電腦準確,所以現在有電腦輔助,程序之精確是肉眼做不到的。”

為了讓手術師可以精密準確量度膝蓋和各塊骨頭的位置,位於Daly City的Seton醫院因此在去年採用了全新NAVIO系統,並是灣區第一個醫院採用。

NAVIO系統在腿骨固定器和鑽刀都裝有感應器,醫師可在電腦即時掃瞄膝蓋的3D模型,系統之後就會準確計算出需要鑽磨更換的部份,鑽刀更會配合目標部份伸縮,確保不會去除多餘骨頭。

Velyvis醫生表示,已用這系統成功幫助近800個病人更換膝蓋,希望這系統日後能廣泛使用。

膝蓋更換手術是為治療嚴重膝蓋關節炎,例如走路和運動時有劇痛的患者而設,患者通常是長者,或是膝蓋受創傷的病人。

Velyvis醫生說:”我們現在能好好治療心臟病和癌症,人長壽了,膝蓋磨損更多,所以膝蓋有病的人也多得很。”

Velyvis醫生又表示,膝蓋是一直容易受損的關節,因為承受體重,要保養膝蓋,做足伸展活動和休息,配合均衡飲食控制體重。

