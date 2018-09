By

【KTSF 梁秋玉報導】

去年12月底關張的舊金山華埠老字號中餐廳華園酒家原址,現在有新東家接手,計劃開兩家新餐館。

位於都板街與California街交界路口的一棟具有中國特色的建築,就是華園酒家原址,1939年開張的華園酒家,在華埠一直經營廣式中餐,多數顧客都是遊客,華園酒家去年12月31日正式結業。

據Eater SF的報導,餐廳鋪位現在由Yeo姓家族接手,該家族在南灣聖荷西也有兩家餐廳,經營東南亞風味美食。

Yeo家族計劃在華埠這個4層樓高的新鋪位開設兩家新餐廳,目前正在裝修中,樓下取名叫601 Dupont,以廣式茶餐為主,二樓則會經營傳統廣式點心和晚餐,也將提供宴會和酒吧服務,預計今年秋季正式營業。

