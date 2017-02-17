報告指舊金山房價增幅回落 仍是賣家最好市場（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

有關房屋市場的最新報告顯示，舊金山灣區是賣家的最好市場，另外，包括舊金山在內的許多加州沿岸城市，房價遠比實際估算的高一倍，甚至幾倍。

網路房地產資訊公司Zillow發表的最新報告指出，雖然過去幾個月，舊金山房價與去年同期相比有所下降，但仍十分具有競爭力。

相比全美其它地區，舊金山灣區出售房屋的時間較短，平均是51天就能售出，而且降價機率也較低，平均是5.4%，而全美平均售房時間是90天，降價率則是7%。

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另外，全美賣家最好的前5個城市都在灣區，排首位的是東灣柏克萊，平均41天就能出售房屋，而且無需降價；位居第2的是聖馬刁市市，45天售出，降價率是3.8%；排第3位的是Redwood City，46天售出，降價率也是3.8%；位居第4和第5的是Pleasant Hill和佛利蒙市，49天售出，降價率則分別零和4.1%。

而舊金山雖然房價上升了4.8%，但與一年前的13%相比則有放緩跡象。

另一方面，有研究發現，加州沿岸城市的房價，成倍甚至幾倍高於原本造價，尤其是舊金山，一棟造價大約28萬元的房屋，2013年時已經賣到80萬元；南加州洛杉磯和聖地亞哥一棟造價20萬元的房屋，也賣到了40萬元左右。

而加州內陸城市房價則相對較合理一些，分析人士稱，造成沿岸城市房價過高的其中一個原因，是與城市土地規劃條例嚴格有關。

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