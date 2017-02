報告指舊金山房價增幅回落 仍是賣家最好市場（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

有關房屋市場的最新報告顯示,舊金山灣區是賣家的最好市場,另外,包括舊金山在內的許多加州沿岸城市,房價遠比實際估算的高一倍,甚至幾倍。

網路房地產資訊公司Zillow發表的最新報告指出,雖然過去幾個月,舊金山房價與去年同期相比有所下降,但仍十分具有競爭力。

相比全美其它地區,舊金山灣區出售房屋的時間較短,平均是51天就能售出,而且降價機率也較低,平均是5.4%,而全美平均售房時間是90天,降價率則是7%。

另外,全美賣家最好的前5個城市都在灣區,排首位的是東灣柏克萊,平均41天就能出售房屋,而且無需降價;位居第2的是聖馬刁市市,45天售出,降價率是3.8%;排第3位的是Redwood City,46天售出,降價率也是3.8%;位居第4和第5的是Pleasant Hill和佛利蒙市,49天售出,降價率則分別零和4.1%。

而舊金山雖然房價上升了4.8%,但與一年前的13%相比則有放緩跡象。

另一方面,有研究發現,加州沿岸城市的房價,成倍甚至幾倍高於原本造價,尤其是舊金山,一棟造價大約28萬元的房屋,2013年時已經賣到80萬元;南加州洛杉磯和聖地亞哥一棟造價20萬元的房屋,也賣到了40萬元左右。

而加州內陸城市房價則相對較合理一些,分析人士稱,造成沿岸城市房價過高的其中一個原因,是與城市土地規劃條例嚴格有關。

