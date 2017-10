赴美航班有新安檢措施 旅客登機前被問甚麼問題

By

【KTSF】

聯邦運輸安全管理局(TSA)早前宣布要對所有赴美的航空旅客實施新的安檢程序,包括要旅客在登機前,回答一些保安問題,究竟這些問題是甚麼呢?有最近乘飛機來美的旅客為大家解答。

特朗普政府稍早宣布,全球所有赴美航班都需要實施新安檢規定,不論是美國公民還是外人籍人士,都要遵守有關規定,但實施細節,每間航空公司都不同,有航空公司更表示,已獲准延後至明年才執行。

週四由烏干達經布魯塞爾飛抵芝加哥O’Hare機場的40歲男子Todd Gilliland說,他留意到機場有更多保安,而且要回答更多安檢問題,由於他出發前並不知道有新安檢規定實施,因此在登機前被問這麼多問題覺得訝異。

他說他被問及職業是甚麼,他回答說”這不關你事”,安檢職員回答說:”你是有意不合作。”他回答說:”你態度有問題。”雙方互相指責一輪後,安檢職員並沒有堅持他要回答,之後不了了之。

在香港乘國泰航空客機赴洛杉磯的Fran Young則說:”他們問我是否親自執行李、在哪裏執行李、我從哪裏來,又拿了我的行程來看,確認我曾到過哪裏,以及我來自哪裏。”

乘搭漢莎航空飛抵新澤西州紐瓦克自由國際機場的德國旅客Alexander Wegner說,這樣做根本沒有實質作用,只有帶來不便。

但有航空旅遊專家表示,旅客的答案其實並非問問題的目的,而是要在過程中看看旅客有否可疑行為,例如大汗淋漓,這時將要作進一步檢查。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。