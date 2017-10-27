赴美航班有新安檢措施 旅客登機前被問甚麼問題

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聯邦運輸安全管理局（TSA）早前宣布要對所有赴美的航空旅客實施新的安檢程序，包括要旅客在登機前，回答一些保安問題，究竟這些問題是甚麼呢？有最近乘飛機來美的旅客為大家解答。

特朗普政府稍早宣布，全球所有赴美航班都需要實施新安檢規定，不論是美國公民還是外人籍人士，都要遵守有關規定，但實施細節，每間航空公司都不同，有航空公司更表示，已獲准延後至明年才執行。

週四由烏干達經布魯塞爾飛抵芝加哥O’Hare機場的40歲男子Todd Gilliland說，他留意到機場有更多保安，而且要回答更多安檢問題，由於他出發前並不知道有新安檢規定實施，因此在登機前被問這麼多問題覺得訝異。

他說他被問及職業是甚麼，他回答說”這不關你事”，安檢職員回答說：”你是有意不合作。”他回答說：”你態度有問題。”雙方互相指責一輪後，安檢職員並沒有堅持他要回答，之後不了了之。

在香港乘國泰航空客機赴洛杉磯的Fran Young則說：”他們問我是否親自執行李、在哪裏執行李、我從哪裏來，又拿了我的行程來看，確認我曾到過哪裏，以及我來自哪裏。”

乘搭漢莎航空飛抵新澤西州紐瓦克自由國際機場的德國旅客Alexander Wegner說，這樣做根本沒有實質作用，只有帶來不便。

但有航空旅遊專家表示，旅客的答案其實並非問問題的目的，而是要在過程中看看旅客有否可疑行為，例如大汗淋漓，這時將要作進一步檢查。

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