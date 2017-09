舊金山上演話劇《鹽、胡椒、番茄醬》 華裔女主角談移民經歷（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山本週五開始將上演一部話劇“Salt Pepper Ketchup”《鹽、胡椒、番茄醬》,該劇以一對華裔移民夫婦在費城開中餐館為背景,劇中的華裔女主角跟大家分享這部劇的內容。

《鹽、胡椒、番茄醬》男女主角是一對在費城一個黑人區開中餐館的吳姓華裔夫婦,畢業於舊金山藝術大學戲劇系的廖威貞,在劇中扮演華裔老闆娘,講述這對中國移民來到美國,在當地社區既要面對都市更新政策的壓力,又要面對當地的非洲裔及來自不同階層的人因此而產生的各種衝擊,但彼此又怎樣找到一個適應點,廖威貞覺得這部劇有很多讓她感同身受的地方。

廖威貞說:”讓我想到就是大概5、6年前一個人搬到美國,完完全全沒有任何一個親戚朋友,一個家人在這個國家,我當然也沒有老公,不像戲裡面有一個老公這樣子,還可以兩個人依靠,完完全全沒有,我那個時候我記得我其實不會說英語,就是一個字都不會,然後我就要慢慢靠我平時的經驗,跟不同的人,有不同的生活經驗跟接觸,然後慢慢累積到,經過5、6年後,能夠達到有一個心靈感應,就是別人說甚麽,我就能夠感覺到是那個意思,就不會有一個很大的衝擊。”

而排練的經驗,也讓廖威貞學會如何與不同族裔的人相處及溝通。

廖威貞說:”在排練的過程中,我們有很多演員,他們都來自於不同的文化背景,我們有些演員是非洲裔,有些演員是白人,像我就是從台灣過來的,所以在這文化差異這麽大的過程當中,我覺得有時候我也得要想辦法怎樣跟不同的演員去做一個交流,然後讓彼此都達到一個共識,然後在這個排練過程當中,能夠有一個很和諧,又能讓這個排練順順利利進行下去。”

另外,她也覺得自己所扮演的華裔妻子角色很具有代表性,就是來到美國後仍保有傳統觀念。

廖威貞說:”我覺得身為妻子,我們在很傳統的觀念之下,我覺得很多時候又要壓抑自己的一些情緒以及想法,甚至很多時候我們都要犧牲掉我們的一些夢想和憧憬。”

廖威貞希望觀眾走出戲院,仍可以思考一些問題,例如都市更新並不是政府或公家機關單位要做的一件事。

廖威貞說:”我覺得都市更新其實它是跟我們任何一個人,就是你、我任何一個人,都有一個緊密息息相關的關係,因為比方說都市更新,它有可能影響到我們的稅,它有可能影響到我們的房租,如果我們的收入都沒有增加,我們怎樣去付那多餘的房租,所以我覺得這是一個議題,然後希望可以帶給觀眾去想,好像這件事是一件很小的事情,然後也發生在很多大大小小的城市裡,也都會有的一個事情,可是它好像又似乎從不一樣的角度去看這件事情。”

這部戲的對白,八成是英文兩成是中文,由本週五開始在舊金山粘土劇院上演,一直到10月8日結束,有興趣的觀眾可以上網購票。

