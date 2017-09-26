舊金山上演話劇《鹽、胡椒、番茄醬》 華裔女主角談移民經歷（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山本週五開始將上演一部話劇“Salt Pepper Ketchup”《鹽、胡椒、番茄醬》，該劇以一對華裔移民夫婦在費城開中餐館為背景，劇中的華裔女主角跟大家分享這部劇的內容。

《鹽、胡椒、番茄醬》男女主角是一對在費城一個黑人區開中餐館的吳姓華裔夫婦，畢業於舊金山藝術大學戲劇系的廖威貞，在劇中扮演華裔老闆娘，講述這對中國移民來到美國，在當地社區既要面對都市更新政策的壓力，又要面對當地的非洲裔及來自不同階層的人因此而產生的各種衝擊，但彼此又怎樣找到一個適應點，廖威貞覺得這部劇有很多讓她感同身受的地方。

廖威貞說：”讓我想到就是大概5、6年前一個人搬到美國，完完全全沒有任何一個親戚朋友，一個家人在這個國家，我當然也沒有老公，不像戲裡面有一個老公這樣子，還可以兩個人依靠，完完全全沒有，我那個時候我記得我其實不會說英語，就是一個字都不會，然後我就要慢慢靠我平時的經驗，跟不同的人，有不同的生活經驗跟接觸，然後慢慢累積到，經過5、6年後，能夠達到有一個心靈感應，就是別人說甚麽，我就能夠感覺到是那個意思，就不會有一個很大的衝擊。”

而排練的經驗，也讓廖威貞學會如何與不同族裔的人相處及溝通。

廖威貞說：”在排練的過程中，我們有很多演員，他們都來自於不同的文化背景，我們有些演員是非洲裔，有些演員是白人，像我就是從台灣過來的，所以在這文化差異這麽大的過程當中，我覺得有時候我也得要想辦法怎樣跟不同的演員去做一個交流，然後讓彼此都達到一個共識，然後在這個排練過程當中，能夠有一個很和諧，又能讓這個排練順順利利進行下去。”

另外，她也覺得自己所扮演的華裔妻子角色很具有代表性，就是來到美國後仍保有傳統觀念。

廖威貞說：”我覺得身為妻子，我們在很傳統的觀念之下，我覺得很多時候又要壓抑自己的一些情緒以及想法，甚至很多時候我們都要犧牲掉我們的一些夢想和憧憬。”

廖威貞希望觀眾走出戲院，仍可以思考一些問題，例如都市更新並不是政府或公家機關單位要做的一件事。

廖威貞說：”我覺得都市更新其實它是跟我們任何一個人，就是你、我任何一個人，都有一個緊密息息相關的關係，因為比方說都市更新，它有可能影響到我們的稅，它有可能影響到我們的房租，如果我們的收入都沒有增加，我們怎樣去付那多餘的房租，所以我覺得這是一個議題，然後希望可以帶給觀眾去想，好像這件事是一件很小的事情，然後也發生在很多大大小小的城市裡，也都會有的一個事情，可是它好像又似乎從不一樣的角度去看這件事情。”

這部戲的對白，八成是英文兩成是中文，由本週五開始在舊金山粘土劇院上演，一直到10月8日結束，有興趣的觀眾可以上網購票。

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