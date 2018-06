舊金山市長宣布增加警力巡邏Civic Center地鐵站（視頻）

By

舊金山市長麥法恩(Mark Farrell)宣布,警察部門將增加在Civic Center地鐵站的警察巡邏。

Civic Center地鐵站是Muni地鐵和灣區捷運(BART)共用的的車站,這條地下走廊,最近因為被民眾拍到有人公開在那裡注射毒品,引起民眾關注。

市長麥法恩說:”這裡是舊金山的心臟,不幸的讓人見到無家可歸者的行為健康問題,這既不安全,也不能讓人接受。”

Civic Center地鐵站也是收到最多人打311熱線投訴電話的地鐵站,市府相關部門在討論之後,舊金山警察部門表示,將增加警員在這地鐵站的巡邏,每星期近300個人力小時,比目前的多出4倍。

而BART 警察部門也表示,將增加三成的巡邏時間,至每星期78個小時。

舊金山警察局長Bill Scott說:”我們相信這會有顯著的效應,能令地鐵站安全、乾淨,讓市民享用這個地鐵中轉站。”

舊金山公共衛生部也表示,將設立一個記錄檔案,為長期在附近出入的無家可歸者增強服務, 警方將會在7月2日開始增派警員巡邏。

