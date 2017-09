舊金山華埠將有新屋頂公園 10月啟用（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

經過超過10年的斡旋,舊金山華埠將有一個新的公園,而這個公園有什麼特別之處?

Pine街與Quincy街交界一棟辦公樓的屋頂,週二進行的鋪磚工作,是St. Mary’s公園將擴展的公園部分。

這佔地6,000平方英呎的樓頂,和現有的St. Mary’s公園並排,將來銜接之後,在白天開放給民眾使用。

而由於舊金山華埠人口稠密,2003年時代表華埠的市議員佩斯金(Aaron Peskin)和城市規劃部,允許現址和附近的辦公大樓蓋樓,條件是發展商必須建有讓民眾使用的公園。

佩斯金說:”後面的這棟辦公大樓,以前是一棟散房建築,當時有拆樓時引起許多爭議,我們最終允許發展商建高樓,條件是他們必須將這塊空地,永久的開放給民眾使用。”

舊金山康樂園林局經理Phil Ginsburg說:”這是一個人口稠密的鄰里,能夠把屋頂轉變成公園變成特別重要。”

華協中心副行政主任吳心維(Cindy Wu)說:”華埠的每一平方英尺都很重要,我們對美國西部人口最稠密的鄰里增建公園空地感到興奮。”

吳心維也補充,這是Market 街北部極少的新發展項目,因此能夠規劃出一個公園給市民享用也具有意義,當局強調舊金山所有市民都能夠在家步行10分鐘之內,就到一個公園。

St. Mary’s Square的屋頂公園,將在下個月開始開放給公眾使用。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。