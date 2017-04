By

【KTSF 游瑋珊報導】

加州保險局網站增加新的搜尋功能,公眾可以在網站搜尋會講中文的保險經紀。

保險條款細節多,一些專有名詞有時也不容易理解,加州保險局的網站增加新搜尋功能,讓公眾在找保險代理時,可以選會講特定語言的經紀。

目前有36種不同語言選擇,包括粵語和國語,公眾只需輸入語言、所需的保險類型以及郵區編號,系統就會從一萬多個登記加州保險代理紀錄中,選取提供相應服務的經紀。

顯示除了有地址、電話等資訊,也可連結查詢有關經紀的牌照狀況,例如是否受過當局的紀律處分,有關工具也可用來搜尋保釋代理人以及公眾理賠員。

加州保險局網站:http://www.insurance.ca.gov/

