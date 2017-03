聯邦教育部設網站 比較大學費用及畢業後薪酬（視頻）

By

不少申請大學的高中應屆畢業生都陸續收到大學錄取通知 ,如何選擇適合子女的大學是個要花心思的問題,聯邦教育部設有一個網站,比較美國所有大學的費用、畢業率以及學生畢業之後賺多少薪水,讓學生和家長可以比較,選擇什麼學校比較划算。

聯邦教育部設立一個叫做College Scorecard的網站,大家只要輸入大學的名字,網站就會顯示就讀該大學的費用,通常是計算大學助學金financial aid以及獎學金之後學生需要負擔的費用,還有大學的畢業率,以及學生畢業之後平均年薪是多少。

舉個例,如果你輸入加州大學洛杉磯分校,網站會顯示UCLA以及幾家在洛杉磯的大學,包括一家私立學校,以及一家社區學院,比較花費方面,UCLA和社區學院的費用都低於全國平均水平,可是UCLA的畢業率和學生畢業後的年薪就高許多。

而比較UCLA以及這家私立大學,私立大學的費用高過UCLA許多,可是學生畢業後的年薪就比較低。

這個網站可以讓大家貨比三家,大家也可以輸入學生將會主修的科目,網站就會列出不同大學的資料。

這個網址是:collegescorecard.ed.gov

