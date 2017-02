加州保險局網站推新服務 助消費者比較汽車保費（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

您在選購汽車保險時,是否會多方比較價錢,找到最合適又最便宜的保險呢?加州保險局最近更新了一項網上查詢工具,讓消費者可以很方便的查詢到54家汽車保險的價格。

所謂貨比三家不吃虧,那麼將全國加上本地54家汽車保險的價錢都清楚陳列在消費者眼前,是不是更可以一目瞭然,找到可以負擔又適合自己的

保險計畫呢?

加州保險局宣布推出一項”汽車保險比較工具”,讓消費者在網上就可以查詢,並比較價錢。

我們用標準投保範圍來試算一下,舉例來說,舊金山日落區的女性,取得駕照已經有9至15年的時間,如果是開Honda Accord,每年的里程數在15,000英哩以下,沒有違規紀錄,打入這些資料後,該網站就列出了47家保險公司的估價,一年的保費從1,500元到5,000元不等,還列出聯繫電話讓消費者查詢。

加州保險局希望這項工具,可以讓消費者在購買汽車保險之前,可以更方便的做好功課,以便找出最划算的選擇。

這項網上工具其實在去年已經啟用,已獲得數千名消費者利用,最近該網站又全面更新,納入比價的保險公司多達54家,希望能幫助消費者省錢。

消費者在查詢時,只要輸入地點、取得駕照時間、一年的里程數、駕駛紀錄,以及車輛種類等,就可以獲得保險公司估價的數據。

不過,目前車輛種類選擇有限,消費者可在選項內選同級車款來比價,查詢時還可以點擊折扣的欄目,看看是否符合資格打折。

此外,該網站也有一個投訴網頁,讓消費者可以查閱各保險業者過去3年來遭到投訴的紀錄,以做為選擇的參考。

消費者可以在加州保險局的網站找到這項查詢工具,網址是 www.insurance.ca.gov,然後在右邊的目錄點擊汽車保險,進入汽車保險頁面後,再點擊比較保費即可。

更多新聞:

起步至60英哩僅需2.28秒 Tesla Model S膺加速最快汽車

中國車企兩億注資墨西哥料年產萬輛多用途車

Verizon重推無限量數據計劃 望重奪消費者芳心

憂H1B工簽政策變 灣區高科技業者暫緩購房(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。