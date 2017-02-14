加州保險局網站推新服務 助消費者比較汽車保費（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

您在選購汽車保險時，是否會多方比較價錢，找到最合適又最便宜的保險呢？加州保險局最近更新了一項網上查詢工具，讓消費者可以很方便的查詢到54家汽車保險的價格。

所謂貨比三家不吃虧，那麼將全國加上本地54家汽車保險的價錢都清楚陳列在消費者眼前，是不是更可以一目瞭然，找到可以負擔又適合自己的

保險計畫呢？

加州保險局宣布推出一項”汽車保險比較工具”，讓消費者在網上就可以查詢，並比較價錢。

我們用標準投保範圍來試算一下，舉例來說，舊金山日落區的女性，取得駕照已經有9至15年的時間，如果是開Honda Accord，每年的里程數在15,000英哩以下，沒有違規紀錄，打入這些資料後，該網站就列出了47家保險公司的估價，一年的保費從1,500元到5,000元不等，還列出聯繫電話讓消費者查詢。

加州保險局希望這項工具，可以讓消費者在購買汽車保險之前，可以更方便的做好功課，以便找出最划算的選擇。

這項網上工具其實在去年已經啟用，已獲得數千名消費者利用，最近該網站又全面更新，納入比價的保險公司多達54家，希望能幫助消費者省錢。

消費者在查詢時，只要輸入地點、取得駕照時間、一年的里程數、駕駛紀錄，以及車輛種類等，就可以獲得保險公司估價的數據。

不過，目前車輛種類選擇有限，消費者可在選項內選同級車款來比價，查詢時還可以點擊折扣的欄目，看看是否符合資格打折。

此外，該網站也有一個投訴網頁，讓消費者可以查閱各保險業者過去3年來遭到投訴的紀錄，以做為選擇的參考。

消費者可以在加州保險局的網站找到這項查詢工具，網址是 www.insurance.ca.gov，然後在右邊的目錄點擊汽車保險，進入汽車保險頁面後，再點擊比較保費即可。

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