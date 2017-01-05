奧克蘭任命新警察局長 首度由女性出任

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【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）警局終於有了新局長，奧克蘭市長Libby Schaaf週三宣布，將由來自芝加哥警局的Anne Kirkpatrick擔任局長一職，她也成為奧克蘭市首位女性警察局長。

自從奧克蘭市警局去年夏天爆發一連串醜聞以來，在3個月內換了4個局長，這個懸空了7個月的局長職務，週三終於確定從外面舉才，也使得該市創歷史，出現首位女性警察局長。

新任奧克蘭市警局局長Kirkpatrick說：”當時我沒求職 ，這個機會找上門，我認為這是美國警察執法的絕佳機會。”

Kirkpatrick在週三的記者會上，還戴著寫有中文字的圍巾，說話有南方口音的她，在田納西州曼菲斯出生，先前在芝加哥市警局擔任組織發展局局長。

市長Schaaf說，奧克蘭需要一個能改變市警局文化，並且取得社區信任的警察局長。

市長Schaaf說：”奧克蘭需要一個廉潔的領導人，能夠改變風氣，公正執法，預防暴力，增加信賴，當然要建立社區信任。”

奧克蘭市警局一個調配員的女兒，化名Celeste Guap，聲稱曾與至少30名警員有性關係以換取執法情報，當中有些交易發生在她未成年時，事件震撼奧克蘭警局，3個月內撤換了4個局長，最少有6個涉案警員被刑事起訴，另有12個警員內部紀律處分。

Kirkpatrick局長表示，她不認為目前情況一團糟，她期許自己是改革者，有信心重振警局。

局長Kirkpatrick說：”我有幸出任奧克蘭警長，我知道要爭取下屬支持，我會盡力贏得你們的尊重，以外來者進入奧克蘭。”

至於上任後會怎麼做，新局長並未透露詳情。

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