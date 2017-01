奧克蘭任命新警察局長 首度由女性出任

By

東灣奧克蘭市(屋崙)警局終於有了新局長,奧克蘭市長Libby Schaaf週三宣布,將由來自芝加哥警局的Anne Kirkpatrick擔任局長一職,她也成為奧克蘭市首位女性警察局長。

自從奧克蘭市警局去年夏天爆發一連串醜聞以來,在3個月內換了4個局長,這個懸空了7個月的局長職務,週三終於確定從外面舉才,也使得該市創歷史,出現首位女性警察局長。

新任奧克蘭市警局局長Kirkpatrick說:”當時我沒求職 ,這個機會找上門,我認為這是美國警察執法的絕佳機會。”

Kirkpatrick在週三的記者會上,還戴著寫有中文字的圍巾,說話有南方口音的她,在田納西州曼菲斯出生,先前在芝加哥市警局擔任組織發展局局長。

市長Schaaf說,奧克蘭需要一個能改變市警局文化,並且取得社區信任的警察局長。

市長Schaaf說:”奧克蘭需要一個廉潔的領導人,能夠改變風氣,公正執法,預防暴力,增加信賴,當然要建立社區信任。”

奧克蘭市警局一個調配員的女兒,化名Celeste Guap,聲稱曾與至少30名警員有性關係以換取執法情報,當中有些交易發生在她未成年時,事件震撼奧克蘭警局,3個月內撤換了4個局長,最少有6個涉案警員被刑事起訴,另有12個警員內部紀律處分。

Kirkpatrick局長表示,她不認為目前情況一團糟,她期許自己是改革者,有信心重振警局。

局長Kirkpatrick說:”我有幸出任奧克蘭警長,我知道要爭取下屬支持,我會盡力贏得你們的尊重,以外來者進入奧克蘭。”

至於上任後會怎麼做,新局長並未透露詳情。

