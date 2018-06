舊金山華埠新景點 全新金門大橋主題壁畫（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠和金融區交界一條小巷的盡頭,有一幅全新壁畫,民眾經過的話不妨留意下。

舊金山市立大學對開的Ils Lane小巷,走入盡頭可以見到這幅以金門大橋為主題的壁畫。

壁畫家Sirron Norris是在舊金山長大的著名插畫和壁畫家,亦是著名卡通片《Bob’s Burger》的主畫家。

他說這個充滿卡通畫風和色彩的壁畫,有部份靈感是來自該卡通片,並將他獨有的風格和華埠的文化結合。

他和舊金山市立大學和市府等取得許可,可以在這條後巷創作,挑選這個公共空間是因為覺得夠特別,Norris在Mission區都有創作類似壁畫。

Norris說:”我們成功在後巷做過藝術,給予生命,令人可以來欣賞這些壁畫,這個空間晚間可能是無家可歸者露宿的地方,日間就有旅客、藝術愛好者和本地居民來,我想取個平衡。”

舊金山市參事佩斯金說:”在我身後的舊樓,現時是屬於社區土地基金會,保留超過廿幾戶的低收入長者和家庭中間就有這條美麗的小巷。”

Norris又說,這幅壁畫只是剛開始,他希望目標是整個後巷由入口到出口都佈滿壁畫,邀請其他來自不同背景的畫家來創作。

