舊金山Muni迎首輛新輕軌列車 行走Judah N線（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Muni新一代的輕軌列車，第一輛列車週五正式投入服務。

這架就是Muni最新的輕軌列車，舊金山交通局表示，這輛新車會行走Judah N線，新的列車行駛的速度更快，更平穩，車廂的設計給予乘客更舒適的環境，通道較寬敞，而列車的設計較現時的列車簡單，所以不用經常維修。

新的列車行駛59,000英里才需要維修，而現時的輕軌列車，行駛5,000英里就要維修。

舊金山市長李孟賢說：”數以十萬計市民依賴Muni，現在我們有更清潔、更可靠的列車，從目前需要每5年就要大修，到日後的列車可以行走49年才退役，大大增加輕軌列車的壽命。”

新的列車配件較少和簡單，現有列車的車門和出入口的樓梯，有超過200個組合配件，容易出現故障，導致列車誤點。

舊金山交通局預計到明年年底，會推出68輛新的輕軌列車加入目前的車隊，進度較預期快，而最終會全面更換所有輕軌列車。

新的Muni輕軌列車在加州Sacramento Siemens公司製造，全面更換Muni輕軌列車需耗資12億元，經費來自舊金山選民通過的公債提案，還有聯邦和州的撥款。

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