舊金山Muni迎首輛新輕軌列車 行走Judah N線（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Muni新一代的輕軌列車,第一輛列車週五正式投入服務。

這架就是Muni最新的輕軌列車,舊金山交通局表示,這輛新車會行走Judah N線,新的列車行駛的速度更快,更平穩,車廂的設計給予乘客更舒適的環境,通道較寬敞,而列車的設計較現時的列車簡單,所以不用經常維修。

新的列車行駛59,000英里才需要維修,而現時的輕軌列車,行駛5,000英里就要維修。

舊金山市長李孟賢說:”數以十萬計市民依賴Muni,現在我們有更清潔、更可靠的列車,從目前需要每5年就要大修,到日後的列車可以行走49年才退役,大大增加輕軌列車的壽命。”

新的列車配件較少和簡單,現有列車的車門和出入口的樓梯,有超過200個組合配件,容易出現故障,導致列車誤點。

舊金山交通局預計到明年年底,會推出68輛新的輕軌列車加入目前的車隊,進度較預期快,而最終會全面更換所有輕軌列車。

新的Muni輕軌列車在加州Sacramento Siemens公司製造,全面更換Muni輕軌列車需耗資12億元,經費來自舊金山選民通過的公債提案,還有聯邦和州的撥款。

