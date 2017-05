By

【KTSF】

中半島紅木城的Sequoia醫院在這個母親節週末,有6位媽媽誕下初生兒,醫院特別為她們送出杯子蛋糕,慶祝這個特別的日子,當中有兩位是華裔媽媽。

Sequoia醫院位於紅木城Alameda de las Pulgas 170號,在週五或週六早上10時半起分娩的媽媽,都會獲贈杯子蛋糕慶祝。

院方稱,這是醫院第二年舉行這次活動,也將會成為醫院的傳統,Sequoia醫院每年大約接生1,200至1,500名嬰兒。

