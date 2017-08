By

新墨西哥州週一凌晨發生一場死亡車禍,1死4傷,車上5人都是台灣人。

根據警方報導,出事地點是在10號公路,靠近Lordsburg。

25歲駕駛Yen Ting Wu駕駛道奇廂型車,為了閃避一隻兔子,導致翻車撞向分隔島。

車上兩名沒綁安全帶的乘客被拋出車外,其中一人死亡。

根據中央社報導,5人從台灣到德州艾爾帕索出差,趁著週末開車前往亞利桑那州鳳凰城逛逛,回程他們開夜車,結果遭到意外。

台北駐洛杉磯及休士頓辦事處已聯絡在台家屬,並協助處理善後。

