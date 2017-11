By

社交軟件Snapchat週二宣布將會重新設計這款app,首席執行長Evan Spiegel說,改版後會讓更多人接納。

Snapchat創辦人兼執行長Spiegel說,不斷有用戶反映Snapchat的頁面很難操作,不容易看懂,他也承認現行的版本確實很難使用,並會重新設計。

Snapchat今年上市後表現不佳,第三季度報告顯示,盈利增長緩慢。

Spiegel說,Snapchat目前的用戶群體較年青,希望新版本可以讓更多人接納,他沒有透露更多新設計的細節,但就說會讓用戶更容易獲取內容,並向用戶提供更多個性化的功能。

