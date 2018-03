【i-CABLE】

香港立法會4位新任議員完成宣誓,沒有人在誓詞中加插字句,或者用道具宣示政治立場,在區諾軒宣誓期間,新民黨葉劉淑儀叫口號及離場,抗議他曾燒基本法。

6名民主派議員被取消資格,4個議席補選完,為建制派帶來兩席進帳,民建聯開會前、輕鬆影大合照。

一場因為宣誓而起的大洗牌,換入來的新人都事先講明會按規矩宣誓,按筆劃排序,范國威宣誓之後,到區諾軒宣誓期間,新民黨葉劉淑儀和容海恩離席抗議,他沒有理會,完整讀畢誓詞,全程沒有加插字句,亦沒有使用道具表態。

到鄭泳舜宣誓,今次叫囂聲來自民主派。隨著建築測量都市規劃,及園境界的謝偉銓都完成宣誓。

立法會現時有68位議員,仍有兩席懸空,等候補選。

葉劉淑儀事後解釋離席抗議,是要表達對區諾軒的不滿。

