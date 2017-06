舊金山擬放寬托兒所經營條件 緩解託兒服務不足難題（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山托兒服務供不應求,為加快托兒服務業的營業申請,市議員余鼎昂動議放寬一些托兒服務的條件。

舊金山市府數據顯示,今年3月,舊金山有2,630 個幼兒在等待可負擔托兒服務,因為供不應求,一些父母都工作的家庭,無法每天獲得托兒服務,而必須找別的人或親友幫助。

而近年來,一些在家經營托兒服務的業者,因為被逼遷或負擔不起舊金山的生活費而搬走,更加劇了舊金山的托兒服務短缺的問題。

舊金山市議員余鼎昂說:”在市府、加州或聯邦提供更多補助給中低收入戶時,托兒需求也提高,基本上,托兒的空間卻供不應求。”

余鼎昂指的空間,是在托兒所的業者必須提供足夠的空間給幼兒活動,在余鼎昂的提案下,托兒服務業者可以利用一些公共空間給幼兒活動,條件是在營運時間之後,這活動空間必須歸還給公眾使用。

余鼎昂表示,這將加快開托兒所的申請程序3到6個月。

余鼎昂說:”既要勞動力又讓人為托兒煩惱,政府不如加強現有的資助。”

這提案目前已交給舊金山土地使用委員會審查。

