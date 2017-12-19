富商拉馬福薩當選非洲人國民大會主席

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南非非洲人國民大會選出原任副主席兼副總統、拉馬福薩為新任主席，拉馬福薩一度是曼德拉繼任人的熱門人選，落敗後轉投商界，成為當地數一數二的富商，隨著他今次當選主席，兩年後有望成為南非總統。

拉馬福薩與支持者上台慶祝，黨內新一屆領導班子的人選，亦陸續公布。拉馬福薩競逐主席的對手，是祖馬的前妻德拉米尼，他僅以百多票之差險勝。

自已故領袖曼德拉1994年成為總統後，非洲人國民大會主席，包括姆貝基及現任的祖馬，一直在總統選舉輕易勝出，拉馬福薩有望在2019年當選總統。約20年前，拉馬福薩與總統一職擦身而過。

拉馬福薩是律師出身，年輕時積極參與反種族隔離運動，有份促成白人統治的終結，他曾經是曼德拉繼任人的熱門人選，最終敗給姆貝基。

拉馬福薩隨即退出政界，轉為從商，現年65歲，身家4.5億美元，生活奢華，電訊、傳媒、飲食以至煤礦業都有涉足。

2012年，南非警方鎮壓罷工礦工，拉馬福薩被指有份要求警察開槍，雖然最終調查指他毋須負責，但仍被批評他是受制於白人經濟，與非洲人國民大會的主張背道而馳。

到2014年，他當選南非副總統，而在競逐黨主席期間，拉馬福薩聲言會協助南非走出貪污醜聞，改善經濟。

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