富商拉馬福薩當選非洲人國民大會主席

南非非洲人國民大會選出原任副主席兼副總統、拉馬福薩為新任主席,拉馬福薩一度是曼德拉繼任人的熱門人選,落敗後轉投商界,成為當地數一數二的富商,隨著他今次當選主席,兩年後有望成為南非總統。

拉馬福薩與支持者上台慶祝,黨內新一屆領導班子的人選,亦陸續公布。拉馬福薩競逐主席的對手,是祖馬的前妻德拉米尼,他僅以百多票之差險勝。

自已故領袖曼德拉1994年成為總統後,非洲人國民大會主席,包括姆貝基及現任的祖馬,一直在總統選舉輕易勝出,拉馬福薩有望在2019年當選總統。約20年前,拉馬福薩與總統一職擦身而過。

拉馬福薩是律師出身,年輕時積極參與反種族隔離運動,有份促成白人統治的終結,他曾經是曼德拉繼任人的熱門人選,最終敗給姆貝基。

拉馬福薩隨即退出政界,轉為從商,現年65歲,身家4.5億美元,生活奢華,電訊、傳媒、飲食以至煤礦業都有涉足。

2012年,南非警方鎮壓罷工礦工,拉馬福薩被指有份要求警察開槍,雖然最終調查指他毋須負責,但仍被批評他是受制於白人經濟,與非洲人國民大會的主張背道而馳。

到2014年,他當選南非副總統,而在競逐黨主席期間,拉馬福薩聲言會協助南非走出貪污醜聞,改善經濟。

