Equifax黑侵個資案 受影響用戶可獲免費凍結信用紀錄

【KTSF 陶璟樂報導】

美國信用評級機構Equifax在被爆出遭黑侵,導致大量用戶個人信息洩露後,週二宣布新措施,將會免費讓用戶凍結信用紀錄,為期30天。

Equifax宣布,在未來30天內,將免除用戶在凍結信用報告時所花的費用,大約10美金。

根據Equifax上週發出公告稱,黑客盜竊了1.43億用戶的個人信息,隨即引發信任危機,雖然Equifax即宣稱,將會提供免費一年的信用監督,但是很多人指出,這並不能阻止黑客利用偷來的用戶姓名和銀行卡號碼來從事違法的商業行為,並篡改用戶的信用紀錄。

對用戶來說,最有效的應對辦法就是凍結本身的信用檔案,不過這種方法也隨之帶來許多麻煩,例如每一次需要查看信用紀錄的時候都必須解凍,同時對於即將申請貸款、買車或買房的顧客,都會造成一定的影響,可能需要更長的時間才能提取信用紀錄。

