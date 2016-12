加州元旦日推新法 進一步規範駕駛時使用手機

By

喜歡邊開車邊抓Pokemon Go嗎?灣區駕駛民眾要注意了,從下週1月1日開始,行車時的手機使用將實施新的法規,對於駕駛人的手機使用設下嚴格規管,一不注意就可能受罰。

現在在加州行車時,駕駛人不但不能講電話和傳短訊,單手拿著手機、滑、觸碰螢幕,都屬於違規行為,駕駛只能將手機固定於車上,此新法案的起草與Fresno一名男子的罰單有關。

2012年1月5日,這名男子在塞車時拿起手機、打開地圖軟件,看看有沒有更快的途徑,對加州公路巡警來說,這是天天都會看到、再普通不過的情景。

當時這名男子被開了一張165元的罰單,他一路上訴到加州上訴法庭,2014年法庭裁定,現存法律只規管駕駛人的通話和短訊行為,用其他手機軟件並不能算違法。

Hayward民主黨眾議員Bill Quirk因此提出AB1785法案,當中嚴禁駕駛時手持設備、也不能手滑地圖、查看社交網站通知,避免分散注意力。

手機必須固定在汽車上,或設定成免持狀態。

Quirk說:”簡單而言,就是駕駛時不能握著手機,也不能與手機互動,重點是手機應該被固定,不能碰它,不能使用它。”

法案獲得通過後,將於2017年1月1日開始實施,法案具體內容包括,車內自備系統不在規管內,如果手拿著手機,手機必須處於聲控模式,如果開車時想滑手機,手機必須被固定在車內的擋風玻璃、儀表台或出風口。

首次違規者罰款為20元,第二次則為50元,如果加上其他法庭等費用,總額可能高達200元。

