加州元旦日推新法 進一步規範駕駛時使用手機

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【KTSF 林佩樺報導】

喜歡邊開車邊抓Pokemon Go嗎？灣區駕駛民眾要注意了，從下週1月1日開始，行車時的手機使用將實施新的法規，對於駕駛人的手機使用設下嚴格規管，一不注意就可能受罰。

現在在加州行車時，駕駛人不但不能講電話和傳短訊，單手拿著手機、滑、觸碰螢幕，都屬於違規行為，駕駛只能將手機固定於車上，此新法案的起草與Fresno一名男子的罰單有關。

2012年1月5日，這名男子在塞車時拿起手機、打開地圖軟件，看看有沒有更快的途徑，對加州公路巡警來說，這是天天都會看到、再普通不過的情景。

當時這名男子被開了一張165元的罰單，他一路上訴到加州上訴法庭，2014年法庭裁定，現存法律只規管駕駛人的通話和短訊行為，用其他手機軟件並不能算違法。

Hayward民主黨眾議員Bill Quirk因此提出AB1785法案，當中嚴禁駕駛時手持設備、也不能手滑地圖、查看社交網站通知，避免分散注意力。

手機必須固定在汽車上，或設定成免持狀態。

Quirk說：”簡單而言，就是駕駛時不能握著手機，也不能與手機互動，重點是手機應該被固定，不能碰它，不能使用它。”

法案獲得通過後，將於2017年1月1日開始實施，法案具體內容包括，車內自備系統不在規管內，如果手拿著手機，手機必須處於聲控模式，如果開車時想滑手機，手機必須被固定在車內的擋風玻璃、儀表台或出風口。

首次違規者罰款為20元，第二次則為50元，如果加上其他法庭等費用，總額可能高達200元。

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