聖馬刁擬推大型商住發展項目 引發市民反對（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

加州出台的一項政策,鼓勵建商在交通運輸中心,像是Caltrain或捷運車站旁興建住商混合房子,最近中半島聖馬刁市(San Mateo)的一個類似建案,引發居民的反對,認為會讓已經擁擠不堪的交通更雪上加霜。

靠近101、92號公路交會的San Mateo Concar購物中心,裡頭有超市Trader Joe’s、Ross、 TJ Maxx等零售百貨,不過由於十分老舊,有建商提出將購物中心拆掉,改建住商混合用樓宇,其中包括900多個單位的公寓,被認為是聖馬刁市近十年來最大的建案,不過已經有居民表示反對。

有居民說,他們不能這麼做,大力反對,目前塞車太可怕了,從兩點半開始,現在她甚至無法走92號去接孫子放學。

也有居民不認為這是個好的提案,因為人口已過多,交通太擁擠。

擬建的商住混合項目位於92號公路橋下,靠近101號公路入口,離計畫中的建案也只有一個路口距離,在下午4點多,附近已經大塞車,而且是每天發生。

在Concar購物中心的對面,已經蓋了許多新的辦公大樓,靠近Hayward Park Caltrain車站旁正在蓋一棟兩層樓,有599個單位的住商混合公寓,可以想見到時候這裡的交通會變成甚麼樣的情況.

不過根據官網,這個名叫Passage的建案由於靠近Caltrain,加上住商混合社區,可以減少25%的車流量。

官網甚至以附近的Bay Meadows社區為例,40%的居民搭Caltrain通勤,80%的居民走路或騎腳踏車在附近購物。

自從加州政府提出Transit-Oriented Development(大眾運輸導向之都市發展策略),越來越多的建商在車站附近蓋起住商混合樓,不過有聖馬刁市老居民說:”聖馬刁以前是個可愛的小鎮,現在變成高樓大廈。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。