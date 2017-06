南灣聖縣成立組織 啟動電話熱線助無證移民（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣宣布成立Rapid Response Network,該組織將提供義工服務,保護及協助因特朗普政府移民政策而面臨遞解出境的無證人士。

聖荷西市府官員及多個社區團體,週四共同宣布成立義工組織,保護及協助無證人士,該組織名為Rapid Response Network。

聖荷西市長Sam Liccardo說:”確保無證家庭受到關注,確保他們有所需法律援助,並消除關於移民局的執法行動在社區內流傳的錯誤傳言。”

特朗普總統的新移民政策要遣返非法居留者,令許多境內的無證人士憂慮重重,擔心被遞解出境,與家人分隔兩地,聖荷西市府及社區草根團體於是共同努力,透過這個組織的義工,為無證移民提供協助。

越南裔社區草根義工成員Giao Tran說:”讓本地社區成員知道,他們要出來支持無證移民家庭,記錄移民海關執法情況,讓他們擔負責任,為家庭提供語言幫助,是一種精神支持,讓無證家庭知道我們在這裡,他們並不孤單。”

該組織提供24小時熱線,還有手機或平板電腦app,以及一些講座,無證人士可以隨時舉報移民局(ICE)針對他們的執法行動,而該組織的義工也會接受培訓,學習怎樣應對ICE的掃蕩行動。

Rapid Response Network目前在聖荷西市中心及東聖荷西有熱線服務,稍後會擴展至整個縣,熱線電話為:(408) 290-1144。

