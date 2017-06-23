南灣聖縣成立組織 啟動電話熱線助無證移民（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣宣布成立Rapid Response Network，該組織將提供義工服務，保護及協助因特朗普政府移民政策而面臨遞解出境的無證人士。

聖荷西市府官員及多個社區團體，週四共同宣布成立義工組織，保護及協助無證人士，該組織名為Rapid Response Network。

聖荷西市長Sam Liccardo說：”確保無證家庭受到關注，確保他們有所需法律援助，並消除關於移民局的執法行動在社區內流傳的錯誤傳言。”

特朗普總統的新移民政策要遣返非法居留者，令許多境內的無證人士憂慮重重，擔心被遞解出境，與家人分隔兩地，聖荷西市府及社區草根團體於是共同努力，透過這個組織的義工，為無證移民提供協助。

越南裔社區草根義工成員Giao Tran說：”讓本地社區成員知道，他們要出來支持無證移民家庭，記錄移民海關執法情況，讓他們擔負責任，為家庭提供語言幫助，是一種精神支持，讓無證家庭知道我們在這裡，他們並不孤單。”

該組織提供24小時熱線，還有手機或平板電腦app，以及一些講座，無證人士可以隨時舉報移民局（ICE）針對他們的執法行動，而該組織的義工也會接受培訓，學習怎樣應對ICE的掃蕩行動。

Rapid Response Network目前在聖荷西市中心及東聖荷西有熱線服務，稍後會擴展至整個縣，熱線電話為：(408) 290-1144。

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