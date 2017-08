新希望華人癌症關懷基金會9月底舉行感恩年會（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

服務灣區華人的新希望華人癌症關懷基金會,將在9月底舉行一年一度的感恩年會,推廣本身的活動,並籌募會款和招攬義工。

新希望華人癌症關懷基金會4年前在南灣Milpitas 成立,為患有癌症的灣區華人提供多方面的互助服務,4年來已經幫助了超過500人。

新希望執行主任趙汝婷說:”通常剛立癌的朋友們,最需要的比如說,他對癌症的狀況不清楚,對治療癌症的選擇不太確定,我們會請問我們的前會長戴醫師,每隔一個禮拜三回答我們的問題,同樣的在治療的狀況,我們有支援小組,走過同樣歷程的癌友們能夠分享一些經驗,在康復之後,我們有康復活動,提供一些靜態、動態的課程和活動,讓癌友有一個地方、平台可以分享他們的經驗,而且彼此互相支持。”

新希望今年在東灣奧克蘭市(屋崙)開新會所,服務當地居民,新希望屬於非牟利組織,因此也依賴社區捐款運作,其中一個籌款活動就是在9月30日,在De Anza College表演藝術中心舉辦名為“擁抱新希望”的年會活動,節目將包括3位在專科癌症醫師討論癌症和新療法等議題。

新希望年會主席張逸平說:”我們的醫師也會用大家聽的懂的語言,不是那麼高深的專業術語,來跟大家分享。”

年會從下午兩點開始,入場免費。

