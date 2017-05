中港債券通獲准開通 啟動時間另行公告

By

【i-CABLE】 人民銀行及香港金融管理局發公告,同意「債券通」開通,不設額度限制,但初期只准機構投資者北上投資中國債市。人行指「債券通」有利鞏固香港金融中心地位,金管局就期望啟動時間越快越好。

人民銀行與香港金管局發出聯合公告,同意中國外匯交易中心及香港的港交所等展開兩地債券通,啟動時間另行公告。初期先開通「北向通」,容許境外央行、主權基金等中長期機構投資者,投資內地銀行間債市,不設額度限制,但散戶暫時無法參與,「南向通」就要再研究。

中國現時是全球第三大債市,規模66萬億元人民幣,產品涵蓋國債、地方債及政策性銀行債券等。除了直接買賣外,亦可按套期保值需求,進行借貸、遠期利率協議及互換等交易,使用貨幣亦無限制,可用美元或人民幣買賣,但資金要原路往返。

人行指,「債券通」有利擴大中國金融市場對外開放,更好促進國際收支平衡,同時鞏固和提升香港金融中心地位,兩地將簽訂監管合作備忘錄,保障投資者利益。

香港財政司司長陳茂波指,「債券通」是互聯互通的重要里程碑,很高興香港在大陸金融市場開放發揮重要作用。

