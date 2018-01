By

【KTSF】

週六晚開獎累積彩池達5.7億元的Powerball一票獨中,頭獎彩票在美國東北部的新罕布什爾州售出。

全國矚目彩池達5.7億元的Powerball週六晚開獎,中獎號碼是12、29、30、33、61,特別號碼是26。

頭獎彩票在新罕布什爾州南方,一個名叫Merrimack的小鎮當中一間雜貨店中售出。

一票獨中的幸運兒如想即時領取全數獎金,可獲得約3.5億元獎金,Powerball指出,另有數張彩票中了當中的5個號碼。

踏入新的一年,佛羅里達州一名幸運兒亦一票獨中彩池達4.5億元的Mega Millions,灣區亦有幸運兒其中一張中了二獎的彩票,在Daly CityGellert大道一間711便利店售出。

