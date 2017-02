舊金山華埠全新概念美食廣場3月開張（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山華埠即將有一個全新概念的美食廣場,在3月開張迎客,名叫”明店”(China Live)。

“明店”美食廣場位於舊金山華埠Broadway街600號路段,廣場面積達3萬平方尺,目前仍在裝修中,”明店”創辦人陳繼錕說,雖然灣區已有很多中餐館,但美國人對中餐仍有誤解。

“明店”創辦人陳繼錕(George Chen)說:”美國人對我們的菜好像一天到晚要便宜,份量要大,我覺得我們的菜文化不應該是那樣子的想法,因為你要很便宜的話,你的材料你的做法可能都是要偷工一點,所以我覺得我們的中國文化,最重要的文化之一,應該是需要我們好好的在美國讓他們了解我們的美食文化。”

陳繼錕說,他開這個美食廣場的概念不只是一個餐廳,還會有茶室、零售店和商場,以及只接受提前預定的私房菜,餐廳提供的美食都是在本地農場取材,保證新鮮,菜單也會定期更換,調味品和商品則是在亞洲和美國精挑細選。

陳繼錕說:”灣區這麽豐富,有最好的農產品、蔬菜、肉類,我們採購了3年,中國最好的 台灣最好的材料,像在我們這邊的商店,你可以買到有機的茶油,特級初榨茶油,很多人都不知道有特級初榨茶油、菜籽油、麻油,還有很多很特別的香料、麵條,台灣得過獎的米。”

陳繼錕的太太黃健怡(Cynthia Wong-Chen)說,經常跟先生到中國,吃了很多在美國沒有的美食,所以也想介紹給灣區人。

黃健怡說:”我們吃的菜真的很好吃,我們看到的東西在美國找不到,所以我們就想讓其他人知道,中國有很多獨特的東西。”

他們正計劃開發一些新菜種,在本地種植,另外,”明店”所用的茶具、廚具,很多都是從中國運過來的,專門用來煲湯的陶瓷缸,目前在灣區也是獨一無二。

“明店”計劃於3月1日正式營業,而提供私房菜的餐廳,則計劃於4月份才正式開張。

