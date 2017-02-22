舊金山華埠全新概念美食廣場3月開張（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山華埠即將有一個全新概念的美食廣場，在3月開張迎客，名叫”明店”（China Live）。

“明店”美食廣場位於舊金山華埠Broadway街600號路段，廣場面積達3萬平方尺，目前仍在裝修中，”明店”創辦人陳繼錕說，雖然灣區已有很多中餐館，但美國人對中餐仍有誤解。

“明店”創辦人陳繼錕（George Chen）說：”美國人對我們的菜好像一天到晚要便宜，份量要大，我覺得我們的菜文化不應該是那樣子的想法，因為你要很便宜的話，你的材料你的做法可能都是要偷工一點，所以我覺得我們的中國文化，最重要的文化之一，應該是需要我們好好的在美國讓他們了解我們的美食文化。”

陳繼錕說，他開這個美食廣場的概念不只是一個餐廳，還會有茶室、零售店和商場，以及只接受提前預定的私房菜，餐廳提供的美食都是在本地農場取材，保證新鮮，菜單也會定期更換，調味品和商品則是在亞洲和美國精挑細選。

陳繼錕說：”灣區這麽豐富，有最好的農產品、蔬菜、肉類，我們採購了3年，中國最好的 台灣最好的材料，像在我們這邊的商店，你可以買到有機的茶油，特級初榨茶油，很多人都不知道有特級初榨茶油、菜籽油、麻油，還有很多很特別的香料、麵條，台灣得過獎的米。”

陳繼錕的太太黃健怡（Cynthia Wong-Chen）說，經常跟先生到中國，吃了很多在美國沒有的美食，所以也想介紹給灣區人。

黃健怡說：”我們吃的菜真的很好吃，我們看到的東西在美國找不到，所以我們就想讓其他人知道，中國有很多獨特的東西。”

他們正計劃開發一些新菜種，在本地種植，另外，”明店”所用的茶具、廚具，很多都是從中國運過來的，專門用來煲湯的陶瓷缸，目前在灣區也是獨一無二。

“明店”計劃於3月1日正式營業，而提供私房菜的餐廳，則計劃於4月份才正式開張。

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