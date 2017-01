舊金山推新住宅消防條例 業主租客需嚴格遵守（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山消防局為市內的住宅大廈推出一系列新的防火措施,希望業主及租客嚴格遵守。

消防局指出,最新的規例要求市內每一座住宅大廈的業主,必須在大廈內每層樓的公共空間貼上大廈的平面圖,要清楚列名大廈的逃生出口、防煙門、警鐘及滅火桶的擺放位置,這部份的實施日期是今年3月10日。

消防局也要求業主貼上大廈的煙霧探測器及一氧化碳警報器的所在位置、更換日期等資料,而大廈業主亦必須在大廈的正門貼上自己的聯絡方式,以便消防局派人進大廈檢查。

大廈裏的警鐘亦必須要每年檢查及測試,並要業主填寫警鐘運作合格的證明書,這份文件同樣要貼在大廈裏,以及遞交給消防局,這部份的實施日期是1月31日。

消防部指出,新規例看上去只影響業主,但租客亦有責任去檢查自己所住的單位是否合格,再去向業主問責。

舊金山消防局消防委員Daniel De Cossio說:”當消防員進來檢查,我們只有權檢查公共空間、巡查公共空間、走廊及樓梯等,我們不可以進去單位裏面,除非有投訴,有人讓我們進去,所以我們不知道單位裏的情況,雖然大家都知道單位要有煙霧探測器,但從來都沒有人檢查,這次是希望讓租客知道單位內要有什麼,而業主是要提供。”

記者會上吸引很多亞裔業主前來了解他們的責任,消防部提醒,所有業主及租客如有疑問,可以致電(415)-558-3300查詢,而所有資料亦全部在消防部的網站上。

更多新聞:

南灣特許巴士撞倒五旬華裔婦 送院後不治

南舊金山診所被人緃火 六旬漢疑涉案被捕

舊金山男子珠寶批發店外被搶公事包 內裏滿載首飾

加州元旦實施多項新法 將加強槍械管制(視頻)

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。