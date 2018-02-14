Facebook與新橋服務中心合作 推廣舊金山華埠商家（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

社交網站Facebook與新橋服務中心首次合作，幫助舊金山華埠商家在社交網站上做推廣，希望吸引更多人來華埠。

Facebook用戶現在只要透過名為《小商家大發現》（Discover Small Business）專頁，就可看到由各位華埠商店業主與你拜年的宣傳片。

新橋服務中心行政主任陳浩源說：”這個FB的推廣活動很創新，因為可能在華埠，大家覺得是比較老舊的地方，現在用新媒體重新包裝，希望除了本地消費，亦吸引到世界各地的遊客，或者是講中文的人，都來舊金山看看。”

這幾段宣傳片的拍攝成本都是由Facebook贊助，而且只是開始，Facebook和新橋服務中心日後計劃在這專頁發放更多影片，介紹每間華埠商店的故事，推動這個計劃的Facebook員工，原來都是在華埠長大。

Facebook公司社區拓展人員李釣杰說：”我自己在華埠長大，所以很高興幫忙，很多人在Facebook都想知道，小商業怎樣開始，有何特別，所以希望利用這個專頁，推廣華埠小商業。”

有商家都表示，希望這個Facebook專頁可以向華人以外更多不同族裔的民眾推廣華埠，亦希望日後有宣傳片可以介紹華埠歷史建築物。

華埠商家邵旗謙說：”Facebook好處是不規範在美國境內，全世界都可以知，我們做旅遊的，其實來自好多由不同地方，只要能帶入舊金山華埠，華埠就林林總總甚麼都有。”

3月6號下午兩時在新橋服務中心將會舉行講座，教華埠商家怎樣開設自己的Facebook專頁做推廣。

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