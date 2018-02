Facebook與新橋服務中心合作 推廣舊金山華埠商家（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

社交網站Facebook與新橋服務中心首次合作,幫助舊金山華埠商家在社交網站上做推廣,希望吸引更多人來華埠。

Facebook用戶現在只要透過名為《小商家大發現》(Discover Small Business)專頁,就可看到由各位華埠商店業主與你拜年的宣傳片。

新橋服務中心行政主任陳浩源說:”這個FB的推廣活動很創新,因為可能在華埠,大家覺得是比較老舊的地方,現在用新媒體重新包裝,希望除了本地消費,亦吸引到世界各地的遊客,或者是講中文的人,都來舊金山看看。”

這幾段宣傳片的拍攝成本都是由Facebook贊助,而且只是開始,Facebook和新橋服務中心日後計劃在這專頁發放更多影片,介紹每間華埠商店的故事,推動這個計劃的Facebook員工,原來都是在華埠長大。

Facebook公司社區拓展人員李釣杰說:”我自己在華埠長大,所以很高興幫忙,很多人在Facebook都想知道,小商業怎樣開始,有何特別,所以希望利用這個專頁,推廣華埠小商業。”

有商家都表示,希望這個Facebook專頁可以向華人以外更多不同族裔的民眾推廣華埠,亦希望日後有宣傳片可以介紹華埠歷史建築物。

華埠商家邵旗謙說:”Facebook好處是不規範在美國境內,全世界都可以知,我們做旅遊的,其實來自好多由不同地方,只要能帶入舊金山華埠,華埠就林林總總甚麼都有。”

3月6號下午兩時在新橋服務中心將會舉行講座,教華埠商家怎樣開設自己的Facebook專頁做推廣。

