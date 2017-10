By

【KTSF 黃恩光報導】

香港航空(Hong Kong Airlines)宣布明年3月開通舊金山直飛香港的航線。

香港航空由明年3月25號開始,每逢星期一,三,五和星期日,提供舊金山往返香港直航服務。

舊金山直飛香港的班機,凌晨12點起飛,下午5時半左右抵達香港;而香港至舊金山的班機,起飛時間是中午12時20分,抵達舊金山的時間是早上10點15分。

這條航線將會採用全新的A350空中巴士客機。

本台記者週一查看機票價錢,明年3月香港航空這條新航線開通之後,3月底至4月初往返香港的機票約650元,國泰航空同期的機票價錢約600元,而星航往返舊金山和香港機票是620多元。

