華裔富家女涉殺前男友案 涉案保鑣披露新細節

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【KTSF 陳嘉琪報導】

備受全國關注華裔富家女Li被控與現任男友謀殺她前男友一案，近日出現新進展，根據本地7號電視台的報導，案中的第3名被告表示，希望可以轉做污點證人，幫控方指證Li及她的男友。

在中國出生的富家女Tiffany Li，與男友Kaveh Bayat，以及保鑣Olivier Adella，同樣被聖馬刁縣（San Mateo）地檢處落案起訴謀殺Li的前男友Keith Green，今年初Li的家人為她交了6,500萬的保釋金，令案件引起全國的關注。

近日保鑣Adella接受了7號電視台的專訪，由他的角度披露更多案件的詳情。

Adella表示，死者Green與Li相識多年，而Bayat是Green的朋友，經Green認識Li。

Adella指，Bayat介入Li及Green的關係，並教唆Li趕走Green，最後與Li相戀，案發時二人拍拖6個月。

在訪問中，Adella指去年2月份，他被邀請到Li位於Hillsborough的豪宅，Bayat帶他到地庫，並且指事他殺死Green，事成後會給他5萬元作報酬，Adella指他拒絕二人的要求。

後來Li與Green的關係變差，在二人一次短訊的往來中發現，Green向Li要求每月4,000元，另要2萬元買家俬，再加上Li新買的一輛寶馬汽車作分手。

Bayat見到短訊後指，Green只要錢，並不關心小孩，然後Li回答：”我知道，不緊要”，用英文寫了”Green Light”，即開綠燈，控方認為這代表要殺死Green。

在去年4月28日，即是Green被殺的一晚，Adella指被Bayet叫到Millbrae的Pancake House，當晚Li約了Green在那裏見面，Adella見到二人坐在車上，見無事發生，就沒有再跟著二人。

控方的資料顯示，Li及Green的手機訊號追蹤到Li的家，而在Li家中的車庫一個哥爾夫球袋上，找到子彈的殘餘物，以及Green的DNA。

Adella指，Li及Bayat帶著Green的屍體去到他的家，然後Bayat向他展示藏在衣服底下的一把槍，Bayat當時說：”我做的，我做了我應該做的事，現在要用上你的力量。”

然後他與Bayet將Green的屍體抬上他汽車的車尾廂，Adella指，Li全程在旁觀看。

Adella指，他的女朋友及小孩在公寓中，因為害怕他們有危險，於是答應幫忙棄屍。

Green的屍體最後被縣警發現，法醫證實Green被槍殺，警方最後拘捕Li、Bayat及Adella，全部人不認罪。

Adella指，控方協議如果他願意指證Li及Bayat，會為他減刑，Adella指會接受控方的提議，不過控方表示，並沒有提出以上的協議，目前有足夠證據將3人入定罪。

Li及Bayat的律師指，Adella是大話精，不可信，並指出Adella才是案中的兇手。

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