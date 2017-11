華裔富家女涉殺前男友案 涉案保鑣披露新細節

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

備受全國關注華裔富家女Li被控與現任男友謀殺她前男友一案,近日出現新進展,根據本地7號電視台的報導,案中的第3名被告表示,希望可以轉做污點證人,幫控方指證Li及她的男友。

在中國出生的富家女Tiffany Li,與男友Kaveh Bayat,以及保鑣Olivier Adella,同樣被聖馬刁縣(San Mateo)地檢處落案起訴謀殺Li的前男友Keith Green,今年初Li的家人為她交了6,500萬的保釋金,令案件引起全國的關注。

近日保鑣Adella接受了7號電視台的專訪,由他的角度披露更多案件的詳情。

Adella表示,死者Green與Li相識多年,而Bayat是Green的朋友,經Green認識Li。

Adella指,Bayat介入Li及Green的關係,並教唆Li趕走Green,最後與Li相戀,案發時二人拍拖6個月。

在訪問中,Adella指去年2月份,他被邀請到Li位於Hillsborough的豪宅,Bayat帶他到地庫,並且指事他殺死Green,事成後會給他5萬元作報酬,Adella指他拒絕二人的要求。

後來Li與Green的關係變差,在二人一次短訊的往來中發現,Green向Li要求每月4,000元,另要2萬元買家俬,再加上Li新買的一輛寶馬汽車作分手。

Bayat見到短訊後指,Green只要錢,並不關心小孩,然後Li回答:”我知道,不緊要”,用英文寫了”Green Light”,即開綠燈,控方認為這代表要殺死Green。

在去年4月28日,即是Green被殺的一晚,Adella指被Bayet叫到Millbrae的Pancake House,當晚Li約了Green在那裏見面,Adella見到二人坐在車上,見無事發生,就沒有再跟著二人。

控方的資料顯示,Li及Green的手機訊號追蹤到Li的家,而在Li家中的車庫一個哥爾夫球袋上,找到子彈的殘餘物,以及Green的DNA。

Adella指,Li及Bayat帶著Green的屍體去到他的家,然後Bayat向他展示藏在衣服底下的一把槍,Bayat當時說:”我做的,我做了我應該做的事,現在要用上你的力量。”

然後他與Bayet將Green的屍體抬上他汽車的車尾廂,Adella指,Li全程在旁觀看。

Adella指,他的女朋友及小孩在公寓中,因為害怕他們有危險,於是答應幫忙棄屍。

Green的屍體最後被縣警發現,法醫證實Green被槍殺,警方最後拘捕Li、Bayat及Adella,全部人不認罪。

Adella指,控方協議如果他願意指證Li及Bayat,會為他減刑,Adella指會接受控方的提議,不過控方表示,並沒有提出以上的協議,目前有足夠證據將3人入定罪。

Li及Bayat的律師指,Adella是大話精,不可信,並指出Adella才是案中的兇手。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。