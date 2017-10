By

【KTSF 吳宇斌報導】

俄勒岡州有人發明了一款環保洗衣液,有助消除運動服裝上殘留的臭味。

現今的運動服裝都是由不同的防水纖維製成,用普通的洗衣粉難以清潔,一間公司和俄勒岡大學Cam-Cor Lab合作研發一種新的高科技洗衣粉,名字叫做”Defunkify”。

Defunkify行政總裁Richard Geiger說:”基本上利用技術和工具,去控制布料上的化學物質,讓活性原料進入纖維,清除臭物。”

這種高科技洗衣粉包含植物種子、礦物質、高質量酵素和其他物質,在實驗室高分辨率的顯微鏡下,看到的就是普通洗衣粉殘留的粘性物質。

Geiger說:”這些殘留物有肥皂、汗水和身體油等等,是普通洗衣粉不能清除的。”

他們表示,用這種高科技環保洗衣粉洗的運動服,運動之後晾乾,不會有汗臭味,減少洗衣服的次數,從而節省水資源。

